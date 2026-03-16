Kidney Health: आपकी छोटी-छोटी गलतियां किडनी को पहुंचा सकती हैं बड़ा नुकसान, आज ही बदलें ये आदतें

Kidney Health: दिल से जुड़ी बढ़ रही परेशानियों की वजह से ज्यादातर लोग दिल की सेहत का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन साइलेंट हीरो की तरह हमारे लिए काम कर रही गुर्दे यानी किडनी का ख्याल रखना भूल जाते हैं। किडनी हमारे शरीर में एक साइलेंट वर्कर की तरह काम करती है, जिसका काम शरीर में मौजूद गंदगी को फिल्टर करना, लिक्विड बैलेंस बनाए रखना और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। यह काम वह बिना थके और रुके करती रहती है। लेकिन फिर भी लोग किडनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। इसलिए आज के इस लेख में हम रोजाना डेली रूटीन में की जा रही कुछ गलतियों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जो हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके साथ ही हम कुछ छोटे लेकिन जरूरी उपाय भी बताएंगे, जिन्हें फॉलो कर आप अपनी किडनी को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं।