हार्ट अटैक आने से पहले शरीर देता है ये 5 बड़े संकेत! विशेषज्ञ से जानें पहचानने का तरीका

Heart Attack Symptoms: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और बिगड़ते खान-पान की वजह से दिल की बिमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। पहले माना जाता था कि हार्ट अटैक सिर्फ बुज़ुर्गों को आता है, लेकिन अब युवा भी इसका शिकार हो रहे हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि बहुत से लोग इसके लक्षणों को पहचान ही नहीं पाते और जब तक अस्पताल पहुंचते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप अपने दिल से प्यार करते हैं, तो डॉ. श्रीकांत जनवर (हृदय रोग विशेषज्ञ) से जानें कि कब आपका दिल खतरे में होता है।