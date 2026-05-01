1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

हार्ट अटैक आने से पहले शरीर देता है ये 5 बड़े संकेत! विशेषज्ञ से जानें पहचानने का तरीका

Heart Attack Symptoms: अक्सर हम छोटे-मोटे दर्द को थकान या गैस समझकर टाल देते हैं, लेकिन दिल के मामले में यह लापरवाही जानलेवा हो सकती है। हार्ट अटैक अचानक नहीं आता, हमारा शरीर कई चेतावनी भरे संकेत पहले ही देने लगता है। डॉ. श्रीकांत जनवर (हृदय रोग विशेषज्ञ) से जानिए उन 5 लक्षणों के बारे में जिन्हें पहचानकर आप अपनी या अपने अपनों की जान बचा सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

May 01, 2026

Heart Attack Symptoms

Heart Attack Symptoms (Image- gemini)

Heart Attack Symptoms: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और बिगड़ते खान-पान की वजह से दिल की बिमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। पहले माना जाता था कि हार्ट अटैक सिर्फ बुज़ुर्गों को आता है, लेकिन अब युवा भी इसका शिकार हो रहे हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि बहुत से लोग इसके लक्षणों को पहचान ही नहीं पाते और जब तक अस्पताल पहुंचते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप अपने दिल से प्यार करते हैं, तो डॉ. श्रीकांत जनवर (हृदय रोग विशेषज्ञ) से जानें कि कब आपका दिल खतरे में होता है।

सीने में तेज दर्द या बेचैनी (Chest Pain)

यह सबसे आम लक्षण है। सीने के बीचों-बीच दबाव, भारीपन या जकड़न महसूस होना हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। यह दर्द कुछ मिनटों तक रह सकता है या रुक-रुक कर भी हो सकता है। इसे कभी भी साधारण 'एसिडिटी' समझकर अनदेखा न करें।

सांस लेने में दिक्कत (Shortness of Breath)

अगर बिना किसी भारी काम के आपकी सांस फूलने लगे या आपको ऐसा लगे कि आपको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो सावधान हो जाएं। अक्सर सीने में दर्द के साथ या उससे पहले ही सांस फूलने की समस्या शुरू हो जाती है।

बिना वजह पसीना आना (Cold Sweat)

ठंड के मौसम में या बिना किसी शारीरिक मेहनत के अचानक चिपचिपा और ठंडा पसीना आना खतरे की घंटी है। जब दिल को खून पंप करने में मशक्कत करनी पड़ती है, तो शरीर का तापमान संतुलित रखने के चक्कर में पसीना आने लगता है।

अचानक थकान महसूस होना (Sudden Fatigue)

अगर आप पिछले कुछ दिनों से बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, या रोजाना के छोटे काम करने में भी आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, तो यह दिल की कमजोरी का संकेत हो सकता है। महिलाओं में यह लक्षण अक्सर देखा जाता है।

जबड़े, गर्दन या हाथों में दर्द (Radiating Pain)

हार्ट अटैक का दर्द सिर्फ सीने तक सीमित नहीं रहता। कई बार यह दर्द आपके बाएं हाथ से शुरू होकर जबड़े, गर्दन या पीठ तक फैल जाता है। अगर यह दर्द अचानक शुरू हो और बढ़ता जाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

रिपोर्ट में BP और शुगर नॉर्मल, फिर भी आ सकता है हार्ट अटैक! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती
स्वास्थ्य
Heart Attack Cause, Heart Attack new Symptom

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

01 May 2026 03:11 pm

Published on:

01 May 2026 03:10 pm

Hindi News / Health / हार्ट अटैक आने से पहले शरीर देता है ये 5 बड़े संकेत! विशेषज्ञ से जानें पहचानने का तरीका

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

कैंसर से बचना है तो आर्टिफिशियल फ्रूट जूस पीना बंद कर दें! आखिर विशेषज्ञ ने क्यों कही ये बात

Cancer Risk
स्वास्थ्य

अब मोटापा और डायबिटीज दोनों 1 गोली से होंगे खत्म! डॉक्टर से समझें क्या है ओरफॉरग्लिप्रोन

Weight Loss Pill
स्वास्थ्य

आप भी छाछ में जीरा डालकर पीते हैं! डॉक्टर से जानें ज्यादा सेवन से किन बिमारियों का खतरा बढ़ सकता है

Side Effects of Buttermilk With Cumin
स्वास्थ्य

पेट की बीमारी की दवाओं से सावधान! शरीर के इन अंगों को हो सकता है बड़ा नुकसान

IBS Treatment IBS Treatment
स्वास्थ्य

पीठ दर्द है या किडनी स्टोन? यूरोलॉजिस्ट के बताए इन 3 आसान संकेतों से घर बैठे पहचानें दर्द का असली कारण

Kidney Stone vs Back Pain
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.