कैंसर से बचना है तो आर्टिफिशियल फ्रूट जूस पीना बंद कर दें! आखिर विशेषज्ञ ने क्यों कही ये बात

Cancer Risk: सुबह का नाश्ता हो या बच्चों की छोटी-मोटी भूख, हम सबसे पहले फ्रूट जूस का गिलास थमा देते हैं। हमें लगता है कि इससे बेहतर और क्या होगा? लेकिन रुकिए! जिस जूस को आप अमृत समझ रहे हैं, वह असल में आपके और आपके बच्चों के शरीर में शुगर की बाढ़ ला रहा है। अगर आप भी डिब्बाबंद या बिना चीनी वाला जूस पीकर बेफिक्र हैं, तो यह खबर आपकी आंखें खोल देगी। हाल ही में कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर तरंग कृष्णा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर जानकारी दी है कि फ्रूट जूस जो आप बाहर से सस्ता समझकर खरीदते है असल में वो आपको धीरे धीरे कैंसर का मरीज बना रहा है।