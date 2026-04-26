सफेद चीजों को खाने से कैंसर होता है! आखिर डॉक्टर ने क्यों कही ये बात, इन 4 चीजों को लेकर दी चेतावनी

Cancer Prevention: अक्सर हम सोचते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो एकदम बढ़िया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखी कुछ सफेद चीजें असल में मीठा जहर साबित हो सकती हैं? कैंसर डॉक्टर तरंग कृष्णा ने एक बड़ी बात कही है कि अगर हम अपनी डाइट से इन चार सफेद चीजों को कम नहीं करते, तो कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। आइए जानते हैं वे कौन सी 4 चीजें हैं जिनसे कैंसर होता है?