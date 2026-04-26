26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

सफेद चीजों को खाने से कैंसर होता है! आखिर डॉक्टर ने क्यों कही ये बात, इन 4 चीजों को लेकर दी चेतावनी

Cancer Prevention: आजकल हम लोग चीनी, मैदा, चावल और दूध को बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन कैंसर डॉक्टर ने एक बड़ी चेतावनी दी है कि ये चीजें शरीर में धीरे-धीरे कैंसर जैसी बीमारी का माहौल तैयार कर रही हैं। भविष्य में आपकी ये छोटी सी गलती ही आपके कैंसर होने का कारण बन सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Apr 26, 2026

Cancer Prevention

Cancer Prevention (Image- gemini)

Cancer Prevention: अक्सर हम सोचते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो एकदम बढ़िया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखी कुछ सफेद चीजें असल में मीठा जहर साबित हो सकती हैं? कैंसर डॉक्टर तरंग कृष्णा ने एक बड़ी बात कही है कि अगर हम अपनी डाइट से इन चार सफेद चीजों को कम नहीं करते, तो कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। आइए जानते हैं वे कौन सी 4 चीजें हैं जिनसे कैंसर होता है?

चीनी कैंसर सेल्स का मनपसंद खाना

डॉक्टर का कहना है कि कैंसर की जो कोशिकाएं (cells) होती हैं, उन्हें मीठा बहुत पसंद होता है। जैसे आग में घी डालने से आग भड़कती है, वैसे ही ज्यादा चीनी खाने से कैंसर सेल्स को बढ़ने की ताकत मिलती है। चीनी से शरीर में सूजन बढ़ती है और मोटापा आता है, जो आगे चलकर कैंसर की वजह बन सकता है।

मैदा पेट में चिपक जाता है

मैदा हम सबके घर में समोसे, कचोरी या बिस्किट के रूप में आता है। डॉक्टर इसे मरा हुआ खाना कहते हैं। मैदे में फाइबर बिल्कुल नहीं होता। यह हमारी आंतों में जाकर चिपक जाता है और पेट खराब करता है। जब पेट और आंतें साफ नहीं होतीं, तो वहां गन्दगी जमा होने लगती है जो बाद में आंतों का कैंसर (Colon Cancer) बना सकती है।

चावल से कैसे हो सकता है कैंसर

चावल तो हम रोज खाते हैं, फिर ये गलत कैसे? डॉक्टर के मुताबिक, आजकल जो सफेद चमचमाता चावल हम खाते हैं, उस पर से सारे पोषक तत्व हटा दिए जाते हैं। इसे खाने से शरीर में शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है और पेट बाहर निकलने लगता है। यही बढ़ा हुआ वजन और मोटापा कैंसर की जड़ है। इसकी जगह हाथ का कुटा चावल या ब्राउन राइस बेहतर है।

दूध से कैंसर कैसे संभव है?

दूध को हमेशा से ताकतवर माना गया है, लेकिन डॉक्टर कृष्णा का कहना है कि आजकल का दूध पहले जैसा नहीं रहा। गाय-भैंसों को ज्यादा दूध के लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनके हार्मोन दूध के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं। ये हार्मोन शरीर की कोशिकाओं में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, जिससे कुछ खास तरह के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।

बचाव के लिए क्या करें?

  • मीठे की जगह गुड़ या शहद का इस्तेमाल शुरू करें।
  • मैदे वाली चीजों की जगह आटे या मोटे अनाज (जैसे बाजरा, रागी) को अपनाएं।
  • अगर चावल खाते हैं, तो साथ में खूब सारी हरी सब्जियां खाएं और रोज पैदल चलें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Colon Cancer Risk: ये 5 फूड्स चुपचाप बढ़ा सकते हैं बड़ी आंत के कैंसर का खतरा, 20-30 की उम्र वाले युवा भी निशाने पर
स्वास्थ्य
Colon Cancer Risk

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

26 Apr 2026 02:17 pm

Hindi News / Health / सफेद चीजों को खाने से कैंसर होता है! आखिर डॉक्टर ने क्यों कही ये बात, इन 4 चीजों को लेकर दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

बच्चे की आंख में चला गया है फेवीक्विक? घबराएं नहीं, डॉक्टर से जानें क्या करें और क्या न करें!

What to do if Fevikwik gets into the eye
स्वास्थ्य

पुरुषों के वीर्य वाले ‘अंग’ में होता है Prostate Cancer, पेशाब में दिखते हैं लक्षण, PM नेतन्याहू को भी

Prostate Cancer Symptoms in urine, Prostate Cancer Symptoms In sperm, Prostate Cancer Symptoms In Hindi,
स्वास्थ्य

गर्मी में नींबू पानी पीने से पहले जान लें ये 5 बड़े नुकसान, सेहत सुधारने के बजाय कहीं बिगड़ न जाए

Lemon Water In Summer
स्वास्थ्य

खुजली को न समझें मामूली! त्वचा विशेषज्ञ से जानें कहीं इन 3 गंभीर बिमारियों का संकेत तो नहीं

Skin Disease, Skin Disease Cause
स्वास्थ्य

हार्ट अटैक का नया कारण! AIIMS के डॉक्टर से जानें कैसे सुबह की ये आदत ब्लड प्रेशर को बना सकती है बम

Mouthwash and Heart Health
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.