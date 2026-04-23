कैंसर से बचना है तो आज ही रसोई से निकाल दें ये एक चीज! विशेषज्ञ ने दी चेतावनी

Cancer Prevention: हम अपनी रसोई को साफ रखने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्पंज से आप बर्तन चमका रहे हैं, वही सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है? हालही में प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉ. तरंग कृष्णा ने एक बड़ा खुलासा किया है कि रसोई में रखा स्पंज बैक्टीरिया का गढ़ है, जो शरीर के संपर्क में आकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है।