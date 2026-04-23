बेअसर हो रही दवाएं! मामूली बीमारी में खुद डॉक्टर बनना पड़ रहा भारी, WHO की चेतावनी

बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाना सबसे बड़ी गलती है। हम अक्सर 2 दिन दवा खाकर ठीक लगने पर उसे छोड़ देते हैं। इससे बचे हुए बैक्टीरिया और भी जिद्दी और खतरनाक हो जाते हैं। जुकाम या साधारण वायरल में भी एंटीबायोटिक लेना गलत है, क्योंकि ये दवाएं वायरस पर नहीं सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करती हैं। आजकल फल-सब्जियों और जानवरों को भी दवाओं के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो खाने के जरिए हमारे शरीर में पहुंचकर दवाओं के असर को खत्म कर रहे हैं।