इस मौसम में पानी की कमी से बचना है तो अभी छोड़ दें ये 5 चीजें

Body Hydration Tips: हम अक्सर ये सोचते हैं कि दिन भर में कितना पानी पिया, लेकिन पानी के साथ क्या खा-पी रहे हैं, ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। National Library of Medicine के अनुसार, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शरीर में घुसते ही आपके खून और सेल्स से पानी खींच लेती हैं। अगर शरीर अंदर से सूख गया, तो इसका सीधा असर आपकी किडनी और दिमाग पर पड़ता है।