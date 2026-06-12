12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

NHS Guidelines: पैरों में सूजन के क्या हो सकते हैं कारण? जानिए कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी

Leg Swelling: पैरों में सूजन सिर्फ थकान नहीं हो सकती। हार्ट फेल्योर, किडनी और लिवर की बीमारी भी इसकी वजह हो सकती है। जानिए कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jun 12, 2026

Edema, Swollen Feet, Leg Swelling, Ankle Swelling,

पैरों में सूजन को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Swollen Feet Causes: शाम होते-होते जूते तंग लगने लगें, टखनों के आसपास सूजन दिखने लगे या पैरों में भारीपन महसूस हो, तो कई लोग इसे थकान या ज्यादा देर खड़े रहने का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हर बार पैरों में सूजन (Edema) सामान्य नहीं होती। कई बार यह दिल, किडनी या लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत भी हो सकती है।

NHS और Mayo Clinic के अनुसार, शरीर के ऊतकों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा होने से सूजन पैदा होती है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा पैरों, टखनों और पंजों में दिखाई देती है।

पैरों में सूजन क्यों आती है?

  1. ज्यादा देर बैठने या खड़े रहने से

लंबी यात्रा, ऑफिस में घंटों बैठकर काम करना या लंबे समय तक खड़े रहना पैरों में तरल पदार्थ जमा होने का कारण बन सकता है। यह आमतौर पर अस्थायी समस्या होती है।

  1. गर्भावस्था

गर्भावस्था के दौरान शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। इसके कारण पैरों और टखनों में सूजन दिखाई दे सकती है।

  1. ज्यादा नमक का सेवन

बहुत अधिक नमक खाने से शरीर पानी रोककर रखता है, जिससे पैरों में सूजन आ सकती है।

  1. कुछ दवाओं का असर

ब्लड प्रेशर, हार्मोन थेरेपी, स्टेरॉयड या कुछ दर्द निवारक दवाएं भी सूजन का कारण बन सकती हैं।

कब हो सकती है किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा?

दिल की कमजोरी (Heart Failure)-American Heart Association के अनुसार, जब दिल शरीर में खून को प्रभावी ढंग से पंप नहीं कर पाता, तो तरल पदार्थ पैरों, टखनों और पंजों में जमा होने लगता है। यदि सूजन के साथ सांस फूलना, जल्दी थकान होना, वजन अचानक बढ़ना, रात में सांस लेने में परेशानी हों तो सावधान हो जाएं। ये हार्ट फेल्योर के संकेत हो सकते हैं।

किडनी की बीमारी- किडनी शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक बाहर निकालने का काम करती है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में तरल पदार्थ जमा होने लगता है।

लिवर की बीमारी- लिवर सिरोसिस जैसी स्थितियों में भी पैरों और पेट में सूजन हो सकती है।

नसों की समस्या- यदि पैरों की नसें खून को सही तरीके से ऊपर नहीं पहुंचा पातीं, तो पैरों में सूजन विकसित हो सकती है।

कब तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए?

Mayo Clinic और NHS के अनुसार निम्न स्थितियों में मेडिकल सलाह लेना जरूरी है:

  • सूजन अचानक शुरू हो जाए
  • केवल एक पैर में सूजन हो
  • सूजन के साथ दर्द हो
  • त्वचा लाल या गर्म महसूस हो
  • सांस लेने में दिक्कत हो
  • सीने में दर्द महसूस हो
  • सूजन लगातार बढ़ रही हो

ये संकेत ब्लड क्लॉट, हार्ट फेल्योर या किसी अन्य गंभीर समस्या से जुड़े हो सकते हैं।

सूजन कम करने के लिए क्या करें?

  • पैरों को दिल के स्तर से ऊपर रखकर आराम करें
  • नियमित रूप से चलें-फिरें
  • नमक का सेवन कम करें
  • लंबे समय तक एक ही स्थिति में न रहें
  • डॉक्टर की सलाह पर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनें

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Global Fatty Liver Day 2026: क्यों बिना लक्षण सामने आए आती है फैटी लिवर की बीमारी? NLM ने बताए कारण

ये भी पढ़ें
Fatty Liver, Fatty Liver Disease, Global Fatty Liver Day 2026,

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Jun 2026 11:48 am

Hindi News / Health / NHS Guidelines: पैरों में सूजन के क्या हो सकते हैं कारण? जानिए कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Heart Bypass Surgery: क्या है, किसे कराना होता है और कैसे की जाती है? NIH और Mayo Clinic के हवाले से जानिए

Heart Bypass Surgery Explained, Who Needs Heart Bypass Surgery,
स्वास्थ्य

Global Fatty Liver Day 2026: क्यों बिना लक्षण सामने आए आती है फैटी लिवर की बीमारी? NLM ने बताए कारण

Fatty Liver, Fatty Liver Disease, Global Fatty Liver Day 2026,
स्वास्थ्य

Heart Disease: हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है? दिल की इन तीन गंभीर स्थितियों को समझिए

Heart Attack vs Heart Failure Cardiac Arrest Symptoms Heart Failure Symptoms
स्वास्थ्य

Period Cramps: पीरियड्स का दर्द सिर्फ पेट में नहीं होता! NHS ने बताए शरीर के किन-किन हिस्सों में हो सकता है दर्द और क्यों

Period Pain in Hindi Dysmenorrhea Period Cramps
स्वास्थ्य

डायलिसिस क्या है और कैसे काम करता है? Mayo Clinic और NIDDK से समझिए किडनी का पूरा विज्ञान

Dialysis in Hindi Dialysis Machine Kidney Failure Kidney Disease
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.