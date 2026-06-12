NHS Guidelines: पैरों में सूजन के क्या हो सकते हैं कारण? जानिए कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी

Swollen Feet Causes: शाम होते-होते जूते तंग लगने लगें, टखनों के आसपास सूजन दिखने लगे या पैरों में भारीपन महसूस हो, तो कई लोग इसे थकान या ज्यादा देर खड़े रहने का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हर बार पैरों में सूजन (Edema) सामान्य नहीं होती। कई बार यह दिल, किडनी या लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत भी हो सकती है।