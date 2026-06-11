Heart Disease: हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है? दिल की इन तीन गंभीर स्थितियों को समझिए

हमारा दिल एक पंप की तरह काम करता है। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर खून पहुंचाता है। दिल के ठीक से काम करने के लिए दो चीजें जरूरी है। पहली दिल की मांसपेशियों तक पर्याप्त रक्त पहुंचना और दूसरा दिल की धड़कन का सही लय (Rhythm) में चलना। जब इनमें से किसी भी प्रक्रिया में समस्या आती है, तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं।