Period Cramps: पीरियड्स का दर्द सिर्फ पेट में नहीं होता! NHS ने बताए शरीर के किन-किन हिस्सों में हो सकता है दर्द और क्यों

ACOG सलाह देता है कि यदि दर्द इतना ज्यादा हो कि रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगें। दर्द हर महीने लगातार बढ़ रहा हो और दर्द के साथ बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो साथ ही दर्द अचानक पहले से ज्यादा गंभीर हो जाए तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। कुछ मामलों में एंडोमेट्रियोसिस या अन्य स्त्री रोग संबंधी समस्याएं भी इसकी वजह हो सकती हैं।