NHS Guidelines: कितना गैप हो तो माना जाएगा Irregular periods, जानिए कब डॉक्टर से मिलना चाहिए

अधिकांश महिलाओं में पीरियड साइकिल 21 से 35 दिनों के बीच होती है। हालांकि हर महिला का शरीर अलग होता है, इसलिए कुछ अंतर सामान्य माना जाता है। लेकिन यदि कभी 25 दिन में पीरियड्स आ रहे हैं और अगले महीने 45 या 50 दिन बाद, तो इसे नियमित चक्र नहीं माना जाएगा। NHS के मुताबिक, अगर पीरियड्स बार-बार मिस हो रहे हैं, महीनों तक नहीं आते या उनके बीच का अंतराल लगातार बदलता रहता है, तो इसकी वजह जानना जरूरी है।