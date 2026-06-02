Thyroid Medicine Rules: थायरॉयड की दवा खाने के बाद चाय या कॉफी पीते हैं? यह आदत दवा का असर 50% तक कर सकती है कम

इस विषय पर वरिष्ठ एंडोक्रिनोलॉजी डॉ. जे. बी. गुप्ता बताते हैं, "ओपीडी में हमारे पास ऐसे कई मरीज आते हैं जो कहते हैं कि सर हम रोज सुबह बिना चूके दवा खाते हैं, फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है, थकान रहती है और बाल झड़ रहे हैं। जब हम उनकी दिनचर्या पूछते हैं, तो पता चलता है कि वे गोली निगलने के ठीक 5 या 10 मिनट बाद ही चाय की चुस्की लेने लगते हैं। यह आदत दवा के असर को बिल्कुल खत्म कर देती है।" डॉ. जे. बी. गुप्ता के अनुसार, थायरॉयड की दवा खाते समय इन 3 बड़े नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है: