Aerobic Exercise For Heart : हार्ट अटैक का रिस्क घट सकता है! हफ्ते में कम से कम 75 मिनट करें ये एक्सरसाइज

Aerobic Exercises Benefits For Heart : आजकल दिल की बीमारियां (जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक) बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए, बहुत से लोग सुबह या शाम पार्क में टहलने जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करके दिल को फिट रखना चाहते हैं तो ऐसा करने से आपको फायदा मिल सकता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार, दिल को लंबे समय तक मजबूत और तंदुरुस्त रखने में एरोबिक एक्सरसाइज की भी अपनी एक अलग भूमिका है।