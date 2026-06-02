Pimples and Blood Sugar: चेहरे के पिंपल्स हो सकते हैं प्री-डायबिटीज का संकेत! एक्सपर्ट से जानिए कब कराएं जांच

एंडोक्रिनोलॉजिस्ट (हार्मोन और डायबिटीज विशेषज्ञ) डॉ. दीपक चंद गुप्ता बताते हैं, "हमारे पास ऐसे कई मरीज आते हैं जो महीनों से पिंपल्स का इलाज करा रहे होते हैं, लेकिन जब हम उनकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि वे प्री-डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हैं। असल में, पिंपल्स त्वचा के रास्ते शरीर द्वारा दिया जाने वाला एक अलार्म है कि अंदर शुगर का सिस्टम बिगड़ रहा है।" इन पिंपल्स को पहचानने और इलाज के लिए नीचे दी गई बातों का ध्यान रखना जरूरी है: