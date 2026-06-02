Weak Sense of Self: क्या आप भी दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं? मनोचिकित्सक से जानें इसके पीछे की वजह

मनोविज्ञान की दुनिया में खुद को अच्छे से समझने की ताकत को आत्मबोध कहते हैं। जिन लोगों को खुद की पहचान या पसंद-नापसंद को लेकर क्लेरिटी नहीं होती, वे दूसरों के असर में बहुत जल्दी आ जाते हैं। मनोचिकित्सक बताते हैं कि कमजोर आत्मबोध वाले लोगों का अपना कोई पक्का विचार नहीं होता। जब कोई दूसरा व्यक्ति उनके सामने पूरे भरोसे के साथ अपनी बात रखता है, तो वे बिना सोचे-समझे उसे सच मान लेते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि सामने वाला उनसे ज्यादा समझदार है, इसलिए वे अपनी सोच छोड़कर मानसिक रूप से दूसरों के पीछे चलने लगते हैं।