Mental Health Crisis: भारत में 123% बढ़ी एंग्जायटी, युवाओं में तेजी से गहराता मानसिक संकट, लैंसेट की रिपोर्ट में डरावने आंकड़े

डिजिटल अलगाव में जी रहे युवा इससे सबसे बड़े शिकार हैं। वहीं, दुनिया भर में करीब 1.2 अरब लोग किसी न किसी मानसिक समस्या के साथ जीवन बिता रहे हैं, लेकिन सबसे गंभीर पहलू यह है कि डिप्रेशन और एंग्जायटी से जूझ रहे केवल 9 प्रतिशत लोगों तक ही न्यूनतम जरूरी इलाज पहुंच पा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार देश में कम से कम 15 करोड़ भारतीयों को तत्काल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है।