Marco Rubio India Visit: क्या अगले कुछ महीनों में भारत-अमेरिका के बीच होने वाली हैं बड़ी घोषणाएं? रूबियो ने दिए बड़े संकेत

Marco Rubio India Visit: व्यापार संबंधों को लेकर चल रहे तनाव के बीच भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संबंध मजबूत हैं और वह लंबी सोच पर आधारित हैं। भारत-अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। आने वाले महीनों में दोनों देशों के संंबंध मजबूत बनाने के लिए कुछ रोचक घोषणाएं की जा सकती हैं। रूबियो ने कहा कि अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण आधार भारत से संबंध है।