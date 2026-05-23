शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी शांतनु सिन्हा पर ED का एक्शन, मुर्शिदाबाद का आलीशान मकान होगा कुर्क

ED Seizes Shantanu Sinha Biswas House Murshidabad: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल पुलिस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास के मुर्शिदाबाद जिले के कांदी स्थित आवास को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईडी के एक अंदरूनी सूत्र ने शनिवार को यह जानकारी दी। शांतनु सिन्हा बिस्वास को पहले ही ईडी ने आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े एक बड़े मामले में गिरफ्तार किया हुआ है। शुक्रवार को ईडी की टीम ने कांदी स्थित उनके पैतृक आवास के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां लंबे समय तक छापेमारी की।