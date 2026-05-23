शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी शांतनु सिन्हा पर ED का एक्शन, मुर्शिदाबाद का आलीशान मकान होगा कुर्क

ED की रेड (Photo X)
ED Seizes Shantanu Sinha Biswas House Murshidabad: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल पुलिस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास के मुर्शिदाबाद जिले के कांदी स्थित आवास को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईडी के एक अंदरूनी सूत्र ने शनिवार को यह जानकारी दी। शांतनु सिन्हा बिस्वास को पहले ही ईडी ने आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े एक बड़े मामले में गिरफ्तार किया हुआ है। शुक्रवार को ईडी की टीम ने कांदी स्थित उनके पैतृक आवास के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां लंबे समय तक छापेमारी की।
ईडी अधिकारियों ने इस दौरान करीब दो किलोग्राम सोना बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा 10 लाख रुपये नकद, मोबाइल फोन और कई महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी दस्तावेज भी जब्त किए गए।
स्थानीय लोगों के अनुसार, शांतनु का कांदी स्थित मुख्य आवास कुछ साल पहले तक काफी जर्जर हालत में था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसे अचानक ही भव्य और महलनुमा बना दिया गया, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में काफी चर्चा है। शांतनु सिन्हा बिस्वास कांदी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 के रहने वाले हैं। उन्होंने पहले कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट थाने में अधिकारी प्रभारी (OC) के रूप में भी सेवा की थी। उनकी बहन गौरी सिन्हा बिस्वास तृणमूल कांग्रेस की ओर से कांदी नगर पालिका की उपाध्यक्ष हैं।
ईडी सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को टीम दोपहर में कांदी पहुंची और करीब ढाई घंटे तक बाहर इंतजार करने के बाद ताले तोड़कर घर में दाखिल हुई। छापेमारी कई घंटों तक चली। टीम ने घर से संबंधित दस्तावेजों की जांच की और परिवार के सदस्यों से पूछताछ भी की। अब इस संपत्ति को कुर्क करने की औपचारिक प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
इसी छापेमारी के दौरान कोलकाता के तीन अलग-अलग ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाए गए, जिनमें कासबा में एक सब-इंस्पेक्टर का घर, चक्रबेरिया में व्यवसायी अतुल कटारिया का घर और रॉयड स्ट्रीट शामिल हैं। ये सभी छापेमारी सोना पप्पू मामले से जुड़ी बताई जा रही हैं।
कुल मिलाकर शुक्रवार को 9 जगहों पर छापेमारी की गई। बरामद मोबाइल फोनों से ज्यादातर चैट और डेटा डिलीट पाए गए हैं, जिन्हें रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। ईडी इस पूरे मामले में आगे की जांच और पूछताछ जारी रखे हुए है।
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