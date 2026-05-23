भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी चीफ चुनाव अधिकारी को दी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया सीएम का सेक्रेटरी



केरल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी आईटी हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी को घेरा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का चुनिंदा आक्रोश एक बार फिर उजागर हुआ है। अमित मालवीय ने कहा कि उन्होंने मनोज अग्रवाल को मुख्य सचिव नियुक्त करने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी की आलोचना की थी। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने राज्य में सेवारत सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को सही मापदंडों और सेवा नियमों के अनुसार ही नियुक्त किया था। लेकिन राहुल गांधी ने इसे गलत बताया था। लेकिन अब रतन यू केलकर, जो राज्य के सबसे सीनियर ऑफिसर भी नहीं हैं, उन्हें केरल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पद पर बने रहते हुए मुख्यमंत्री वी डी सथीयन का सेक्रेटरी बनाया गया तो अब राहुल गांधी का उपदेश कहां है?