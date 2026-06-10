Rajya Sabha Election 2026: क्या एमपी का बदला झारखंड में लेगी कांग्रेस? एनडीए समर्थित परिमल नथवानी की उम्मीदवारी पर लटकी तलवार

फिलहाल स्थिति यह है कि कांग्रेस-झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं, जबकि बिजनेसमैन और आंध्र प्रदेश से मौजूदा राज्यसभा एमपी परिमल नथवानी के नामांकन पर आपत्तियों के कारण फैसला रोक दिया गया है। उनके नामांकन के खिलाफ तीन आपत्तियां दर्ज हुई हैं और चुनाव अधिकारी उनकी जांच कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी नामांकन में कथित त्रुटियों को मुद्दा बनाया।