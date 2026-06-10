छात्र राजनीति से राज्यसभा उम्मीदवार तक, कौन हैं महेश केवट, BJP ने क्यों जताया भरोसा?

केवट का नाम पहले नगरीय निकाय चुनाव के दौरान चर्चा में रहा था, जब उन पर BJP के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार का आरोप लगा और उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि, बाद में उन्होंने संगठन के साथ काम जारी रखा और पार्टी नेतृत्व का विश्वास फिर हासिल कर लिया। अप्रैल 2026 में उन्हें मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जो उनके सामाजिक कार्य और समुदाय में प्रभाव को दिखाता है।