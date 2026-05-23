‘भारतीयों से सीखो तमीज’: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के दिल्ली उतरते ही भड़का ईरान, दी तीखी नसीहत

बता दे कि ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा था, 'आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसे फिर कभी जीवित नहीं किया जा सकेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद यही होगा। हालांकि, अब जब हमारे यहां पूर्णतः सत्ता परिवर्तन हो चुका है, जहां अलग अधिक बुद्धिमान और कम कट्टरपंथी सोच वाले लोग हावी हैं, तो शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत हो जाए, कौन जानता है? आज रात हमें पता चल जाएगा, विश्व के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक। 47 वर्षों की जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का अंत होगा। ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा हो!' इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की गई और इसे 'नरसंहार' तक कहा गया।