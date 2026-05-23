‘भारतीयों से सीखो तमीज’: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के दिल्ली उतरते ही भड़का ईरान, दी तीखी नसीहत

marco-rubio
US-Iran Faceoff in Delhi: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के शनिवार को भारत पहुंचने पर ईरान ने उन पर 'सभ्यता' का आरोप लगाते हुए तंज कसा। रुबियो शनिवार को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें पिछले साल के मध्य से तनाव बना हुआ है।
'थोड़ा सीख लो यार… सभ्यता का क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगा!' ईरान के मुंबई वाणिज्य दूतावास ने रुबियो के भारत आगमन पर पोस्ट का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट में लिखा। सभ्यता एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है शिष्टता, संस्कृति या सभ्यता।
ईरान के वाणिज्य दूतावास की एक पंक्ति वाली टिप्पणी को लेकर अभी भी अस्पष्टता बनी हुई है, लेकिन यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी का संदर्भ हो सकता है जो उन्होंने अप्रैल की शुरुआत में की थी, जब उन्होंने धमकी देते हुए कहा था कि अगर ईरान शांति समझौते पर सहमत नहीं होता और होर्मुज स्ट्रेट को अवरुद्ध करने वाले द्वार नहीं खोलता है तो 'आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा।'
बता दे कि ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा था, 'आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसे फिर कभी जीवित नहीं किया जा सकेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद यही होगा। हालांकि, अब जब हमारे यहां पूर्णतः सत्ता परिवर्तन हो चुका है, जहां अलग अधिक बुद्धिमान और कम कट्टरपंथी सोच वाले लोग हावी हैं, तो शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत हो जाए, कौन जानता है? आज रात हमें पता चल जाएगा, विश्व के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक। 47 वर्षों की जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का अंत होगा। ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा हो!' इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की गई और इसे 'नरसंहार' तक कहा गया।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो अपनी 4 दिवसीय अहम यात्रा पर भारत में हैं। शनिवार को उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका रिश्तों को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया। इस उच्च स्तरीय बैठक को लेकर व्यापार, सुरक्षा और महत्वपूर्ण अत्याधुनिक तकनीकों को लेकर सार्थक चर्चा हुई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अमेरिका ने भारत को अपना 'महत्वपूर्ण साझेदार' करार दिया है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस बातचीत को 'फलदायक' बताते हुए कहा कि दोनों देश एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की दिशा में मिल कर आगे बढ़ रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग