Cockroach Janta Party के समर्थन में आए सोनम वांगचुक, बीजेपी का दावा आधे फॉलोअर पाकिस्तान से

Cockroach Janta Party: देश में कॉकरोच जनता पार्टी जमकर ट्रेंड कर रहा है। अब सोशल मीडिया से आगे बढ़कर देश की राजनीति में भी इसका असर दिख रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों के तरफ से बयान आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब सोनम वांगचुक का नाम भी जुड़ गया है। अब इस अभियान को मशहूर पर्यावरणविद और शिक्षा में बेहतरीन काम कर रहे सोनम वांगचुक का समर्थन भी मिल गया है। वांगचुक ने इस आंदोलन को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि युवाओं का यह तरीका डराने वाला नहीं, बल्कि समझने वाला है।