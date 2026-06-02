गर्मी में चक्कर आए या कमजोरी लगे तो Glucose पिएं या ORS? फिजिशियन से जानिए

बाजार में मिलने वाले ओआरएस के पैकेट को हमेशा सही तरीके से ही बनाना चाहिए। एक बड़े पैकेट को हमेशा एक लीटर साफ पानी में ही घोलना चाहिए। कुछ लोग स्वाद के चक्कर में आधे गिलास पानी में ही पूरा पैकेट डाल देते हैं, ऐसा करने से शरीर में नमक की मात्रा अचानक बढ़ सकती है जो नुकसानदेह है। इसके अलावा ओआरएस के घोल में कभी भी ऊपर से अलग से चीनी या नमक नहीं मिलाना चाहिए। अगर बाजार का ओआरएस नहीं है, तो आप घर में भी इसे तैयार कर सकते हैं।