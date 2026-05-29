ORS कब पीना चाहिए और कब नहीं, फिजिशियन से जानें घर पर ओआरएस घोल तैयार करने का सही तरीका

ORS Solution At Home: गर्मियों का मौसम आते ही चिलचिलाती धूप और उमस के कारण शरीर का बुरा हाल हो जाता है। ऐसे में अचानक चक्कर आना, डिहाइड्रेशन, कमजोरी लगना या आंखों के सामने अंधेरा छा जाना एक बहुत ही आम बात है। जब भी घर में किसी को ऐसी दिक्कत होती है, तो हम तुरंत या तो ग्लूकोज घोलकर दे देते हैं या फिर ओआरएस (ORS) पिलाने लगते हैं। पत्रिका की खास बातचीत में फिजिशियन डॉक्टर नवीन यादव (MBBS) ने बताया कि ORS कब पीना चाहिए और कब नहीं। साथ ही इसे घर पर कैसे बनाएं।