Social Jet Lag Side Effects: पूरे हफ्ते की थकान मिटाने के लिए रविवार को देर तक सोना सही है या गलत? न्यूरोलॉजिस्ट से समझें सोशल जेट लैग

वीकेंड हो या वर्किंग डे, अपने सोने और जागने के समय में 1 घंटे से ज्यादा का अंतर न आने दें। अगर आप रोज 7 बजे उठते हैं, तो संडे को ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक उठ जाएं। इसके साथ ही सुबह देर तक सोकर बायोलॉजिकल क्लॉक बिगाड़ने के बजाय आप दोपहर में 20 से 30 मिनट का एक छोटा पावर नैप ले सकते हैं। यह आपके दिमाग को रीचार्ज कर देगा। शनिवार की रात को देर तक वेब सीरीज देखने या फोन चलाने से बचें। फोन की ब्लू लाइट दिमाग को भ्रमित करती है और सोशल जेट लैग के असर को दोगुना कर देती है।