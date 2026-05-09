Plastic Bottle Liquor: प्लास्टिक बोतल में शराब से हार्मोनल असंतुलन की आशंका, रिसर्च में हुआ खुलासा

प्लास्टिक की बोतलें हल्की व सस्ती होती हैं इसलिए कई सस्ते ब्रांड इन्हें इस्तेमाल करते हैं। हालांकि समस्या यह है कि शराब, खासकर अधिक अल्कोहल प्रतिशत वाली, प्लास्टिक से कुछ रसायनों को खींच सकती है। इनमें फ्थेलेट्स व बिसफेनॉल ए (बीपीए) जैसे तत्व शामिल हो सकते हैं। ये लंबे समय में हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक बोतल को धूप या गर्मी में रखा जाए, तो रसायनों के निकलने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ जाती है।