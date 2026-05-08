बिजली कर्मियों को बड़ी राहत! DA में 2% बढ़ोतरी, जनवरी से मिलेगा एरियर्स… हजारों कर्मचारियों को फायदा

DA Hike: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) ने अपने हजारों अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का डीए बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। कंपनी प्रबंधन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। नई दरों का लाभ कर्मचारियों को मई महीने के वेतन से मिलना शुरू हो जाएगा।