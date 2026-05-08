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बिजली कर्मियों को बड़ी राहत! DA में 2% बढ़ोतरी, जनवरी से मिलेगा एरियर्स… हजारों कर्मचारियों को फायदा

DA Hike: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब कर्मचारियों को 60 फीसदी डीए मिलेगा।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

May 08, 2026

बिजली कर्मियों को बड़ी राहत! DA में 2% बढ़ोतरी, जनवरी से मिलेगा एरियर्स… हजारों कर्मचारियों को फायदा(photo-patrika)

बिजली कर्मियों को बड़ी राहत! DA में 2% बढ़ोतरी, जनवरी से मिलेगा एरियर्स… हजारों कर्मचारियों को फायदा(photo-patrika)

DA Hike: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) ने अपने हजारों अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का डीए बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। कंपनी प्रबंधन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। नई दरों का लाभ कर्मचारियों को मई महीने के वेतन से मिलना शुरू हो जाएगा।

DA Hike: राज्य शासन से पहले बिजली कंपनी ने लिया फैसला

महंगाई और बढ़ती जरूरतों के बीच बिजली कंपनी का यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। खास बात यह है कि राज्य शासन की ओर से औपचारिक घोषणा से पहले ही पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। इस फैसले से कंपनी के हजारों अधिकारी और कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे।

अब मिलेगा 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता

मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) द्वारा जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को अब 60 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले कर्मचारियों को 58 प्रतिशत डीए मिल रहा था। नई घोषणा के बाद इसमें 2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।

मई के वेतन से मिलेगा फायदा

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बढ़े हुए डीए का भुगतान मई 2026 के वेतन से किया जाएगा। यानी कर्मचारियों की सैलरी में सीधी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बढ़ते महंगाई खर्च के बीच यह फैसला कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत देने वाला माना जा रहा है।

जनवरी से अप्रैल तक का मिलेगा एरियर्स

आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई दर लागू मानी जाएगी। ऐसे में जनवरी से अप्रैल 2026 तक का बकाया (एरियर्स) भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। चार महीनों के एरियर्स का भुगतान मई से अगस्त 2026 के बीच चार समान किस्तों में किया जाएगा।

रिटायर कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी नियमानुसार एरियर्स का भुगतान किया जाएगा। इससे रिटायर कर्मियों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा।

कर्मचारियों में खुशी का माहौल

डीए बढ़ोतरी की घोषणा के बाद बिजली कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों में खुशी का माहौल है। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच यह फैसला काफी राहत देने वाला है। कर्मचारी संगठनों ने भी कंपनी प्रबंधन के फैसले का स्वागत किया है।

महंगाई के दौर में राहत भरा फैसला

देशभर में लगातार बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों के बीच महंगाई भत्ते में वृद्धि कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की क्रय क्षमता बढ़ेगी और आर्थिक दबाव कुछ हद तक कम होगा।

अन्य विभागों के कर्मचारी भी कर रहे इंतजार

बिजली कंपनी के इस फैसले के बाद अब राज्य के अन्य विभागों के कर्मचारी भी सरकार की ओर से डीए बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में राज्य शासन भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है।

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Updated on:

08 May 2026 05:17 pm

Published on:

08 May 2026 05:16 pm

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