Smart Metar: छत्तीसगढ़ में सुस्त पड़ी स्मार्ट मीटर लगाने की की रफ्तार, कई क्षेत्रों में अधूरा पड़ा काम

जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता मीटर इंस्टॉलेशन में पूरे प्रदेश का औसत कार्य केवल करीब 59 प्रतिशत तक ही पहुंच पाया है। सबसे खराब स्थिति आरके-1 क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां अंबिकापुर और बिलासपुर रीजन में कार्य की प्रगति बेहद धीमी है। अंबिकापुर रीजन में उपभोक्ता मीटरिंग का कार्य मात्र 56 प्रतिशत तक पहुंच पाया है, जबकि बिलासपुर रीजन में यह आंकड़ा 46 प्रतिशत पर अटका है। इतने बड़े अंतर ने योजना की मॉनिटरिंग और जमीनी क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।