IAS Sambit Mishra: रायपुर नगर निगम को मिला नया आयुक्त, 2018 बैच के IAS अधिकारी संभालेंगे जिम्मेदारी

बीजापुर कलेक्टर के रूप में उनका कार्यकाल काफी चर्चा में रहा। नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर सीधे ग्रामीणों से संवाद करना और मौके पर समस्याओं का समाधान निकालना उनकी खास पहचान बनी। दूरस्थ गांवों तक पैदल पहुंचकर लोगों से मुलाकात करने की उनकी तस्वीरें और कार्यशैली सोशल मीडिया और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी थीं।