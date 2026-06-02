Fatty Liver Symptoms: आंखों से हो सकती है फैटी लिवर की पहचान, दिखते हैं सूखापन, जलन जैसे 5 संकेत

जब लिवर के सेल्स में एक्स्ट्रा फैट या चर्बी जमा हो जाती है, तो लिवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। जब वह खून फिल्टर नहीं कर पाता, तो शरीर में बिलीरुबिन नाम का एक पीला वेस्ट बढ़ने लगता है। यही पीलापन हमारी आंखों के सफेद हिस्से में जमा हो जाता है, जिससे आंखें पीली दिखने लगती हैं। यह इस बात का बड़ा इशारा है कि लिवर खतरे में है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है।