Heart Attack Symptoms: जबड़े में दर्द और जी मिचलाना हो सकता है हार्ट अटैक का संकेत, कार्डियोलॉजिस्ट से जानिए इसके पीछे की वजह

हार्ट अटैक के दौरान हर मरीज को सीने में तेज और दबाने वाला दर्द महसूस हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार इसके संकेत बहुत छिपे हुए और अलग होते हैं। इसके पीछे एक खास वैज्ञानिक वजह है जिसे चिकित्सा विज्ञान में रेफर्ड पेन (Referred Pain) कहा जाता है। असल में, हमारे दिल (Heart) और उसके आसपास के अंगों जैसे जबड़ा, गर्दन, कंधा और हाथ की नसें (Nerve Pathways) आपस में एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब दिल की मांसपेशियों तक खून और ऑक्सीजन का दौरा कम या बंद होता है, तो दिल से निकलने वाले दर्द के सिग्नल्स को हमारा दिमाग गलती से जबड़े या कंधे का दर्द समझ लेता है। यही वजह है कि मरीज को मुख्य रूप से जबड़े में दर्द महसूस होने लगता है।