Thyroid In Women: रोजमर्रा की ये गलतियां महिलाओं में बढ़ा सकती हैं थायराइड की समस्या

थायराइड होने के पीछे कम पानी पीना और कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन भी हो सकता है। कम पानी पीने से शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होते हैं और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। कुछ शोधों के अनुसार, (NIH Systematic Review 2024) कच्ची फूलगोभी, पत्तागोभी, ब्रोकोली, सोयाबीन और टोफू जैसे गोइट्रोजेनिक खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन, विशेष रूप से आयोडीन की कमी वाले लोगों में, थायराइड ग्रंथि के कार्य को प्रभावित कर सकता है।