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RCB की जीत के बाद वायरल हुआ Anushka Sharma का IPL 2026 लुक, जानें पूरी डिटेल

Anushka Sharma IPL 2026 Celebration Outfit Price: बीती रात आरसीबी (RCB) के आईपीएल जीतने के बाद से सोशल मीडिया पर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ऐसे में यदि आप अभिनेत्री के आउटफिट की कीमत जानना चाहते हैं या यह जानना चाहते हैं कि इसे कहां से खरीदा जा सकता है, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके लिए है।

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भारत

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Priyambada yadav

Jun 01, 2026

Anushka Sharma IPL 2026 Look, Anushka Sharma RCB Celebration Outfit

अनुष्का शर्मा का आईपीएल 2026 लुक| image credit instagram- bollywoodwomencloset

IPL 2026 Final Anushka Sharma's Look: बीते रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटन्स को पांच विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब दूसरी बार अपने नाम कर लिया है। आरसीबी (RCB) के आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद से ही सोशल मीडिया पर विराट कोहली के साथ-साथ अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी ट्रेंड कर रही हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा ध्यान अभिनेत्री के सिंपल और सोबर आउटफिट ने खींचा है। आइए जानते हैं यह कितने का है।

25,300 रुपये के कपड़े में दिखीं अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma IPL 2026 Outfit Details)

सेलिब्रिटीज के डेली आउटफिट के साथ ही रेड कार्पेट लुक को डिकोड करने वाले इंस्टाग्राम चैनल 'बॉलीवुड वूमेन क्लोजेट' (bollywoodwomencloset) ने अभिनेत्री के आउटफिट को डिकोड करते हुए बताया है कि अभिनेत्री ने 11,500 रुपये का टॉप,' को 13,800 रुपये के 'Wide Leg Trousers' के साथ स्टाइल किया है।

अनुष्का शर्मा का आईपीएल 2026 लुक (Anushka Sharma IPL 2026 Look)

आईपीएल 2026 में अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने बेहद खूबसूरत सफेद रंग का स्लीवलेस टॉप पहना है। इस टॉप में चौड़ी पट्टियाँ (straps), लेस (lace) वर्क में हॉरिजॉन्टल पैटर्न, चौकोर नेकलाइन (Square Neckline) और निचले हिस्से में एक फ्रिल्ड बॉर्डर है, जो इसे एक बहुत ही सुंदर और फेमिनिन लुक देता है। उन्होंने इसे आइस ब्लू वाइड लेग जींस के साथ पेयर किया है।

अनुष्का शर्मा का आईपीएल आउटफिट स्टाइलिंग और एक्सेसरीज (Anushka Sharma IPL 2026 Outfit  Styling And Accessories)

अभिनेत्री ने अपने लुक को पूरा करने के लिए बालों को सेंटर पार्टिशन कर के सॉफ्ट नेचुरल कर्ल्स के साथ स्टाइल किया है। एक्सेसरीज में उन्होंने पर्ल इयररिंग्स, गले में तुलसी माला, और एक हाथ की रिंग फिंगर में अंगूठी, ब्रेसलेट तथा घड़ी पहनी है। वहीं, दूसरे हाथ की तर्जनी उंगली में अंगूठी के साथ दो अलग-अलग ब्रेसलेट पहने हैं और कलाई पर सफेद रिबन बांधा हुआ है। साथ ही, उन्होंने चेहरे पर नेचुरल मेकअप किया है।

अनुष्का इंस्पायर्ड आउटफिट कैसे खरीदें (How To Buy Anushka Inspired Outfit)

अगर आप अभिनेत्री के आईपीएल फाइनल का आउटफिट खरीदने की योजना बना रही हैं, या सोशल मीडिया पर उनके लुक को रिक्रिएट करने के लिए वीडियो या पोस्ट बनाना चाहती हैं, तो आप अभिनेत्री की तस्वीरों को 'गूगल लेंस' (Google Lens) पर अपलोड करके सर्च कर सकती हैं। इससे आपको अनुष्का के आउटफिट से मिलते-जुलते और मैचिंग आउटफिट्स के सुझाव मिल जाएंगे, जिनमें से आप अपनी पसंद और बजट के अनुसार खरीदारी कर सकती हैं।

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Published on:

01 Jun 2026 01:07 pm

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