RCB की जीत के बाद वायरल हुआ Anushka Sharma का IPL 2026 लुक, जानें पूरी डिटेल

IPL 2026 Final Anushka Sharma's Look: बीते रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटन्स को पांच विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब दूसरी बार अपने नाम कर लिया है। आरसीबी (RCB) के आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद से ही सोशल मीडिया पर विराट कोहली के साथ-साथ अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी ट्रेंड कर रही हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा ध्यान अभिनेत्री के सिंपल और सोबर आउटफिट ने खींचा है। आइए जानते हैं यह कितने का है।