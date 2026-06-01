Dhasa Sindoor क्या है? जानें मिथिलांचल का पारंपरिक सिंदूर डिजाइन और लगाने का तरीका

Mithilanchal Dhasa Sindoor: बिहार का मिथिलांचल क्षेत्र अपनी खास संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है। यहां की मैथिली भाषा, मधुबनी पेंटिंग, पारंपरिक खान-पान, त्योहार और कपड़ों के साथ ही यहां का सिंदूर लगाने का तरीका भी अलग होता है। पहली बार सुनने में आपको छठ पूजा के दौरान या शादी में ट्रेडिशनल बिहारी तरीके से नाक से लेकर मांग तक लगाए जाने वाले सिंदूर की याद दिला रहा होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह उससे भी अलग तरीके से लगाया जाता है। आइए जानते हैं मिथिलांचल के धासा सिंदूर (Dhasa Sindoor) के बारे में।