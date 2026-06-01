Baby Diet Tips: 1 साल से कम उम्र के बच्चों को नमक-चीनी क्यों नहीं देनी चाहिए? जानें डायटीशियन की राय

6 से 12 महीने के बच्चों को मीठी चीजें जैसे चॉकलेट, बिस्कुट, आइसक्रीम या रिफाइंड शुगर से बने फूड आइटम्स इसलिए नहीं देने चाहिए क्योंकि यह खून में बहुत तेजी से घुल जाती है, जिससे दिमाग को तुरंत 'पेट भरने' (Fullness) का सिग्नल मिल जाता है और बच्चे को भूख नहीं लगती। इसके साथ ही मीठे में ज्यादातर सिर्फ कैलोरी होती है, जिससे बच्चे को एनर्जी तो मिल जाती है लेकिन शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिलता। इसके अलावा, इन चीजों के पचने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है, जिससे बच्चे का पेट काफी देर तक भरा हुआ महसूस होता है और वह खाना खाने से मना कर देते हैं।