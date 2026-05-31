Digital Addiction: देर रात तक जागना युवाओं के लिए बन रहा Silent Health Crisis, जानें इसके खतरे

Digital Addiction Impact: देर रात तक जागने की आदत अब युवाओं में एक गंभीर हेल्थ समस्या बनती जा रही है। मनोचिकित्सक डॉ. संध्या चौकसे के अनुसार, लगातार कम नींद लेने से तनाव, मोटापा, डायबिटीज, PCOD और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म युवाओं की Sleep Cycle बिगाड़ रहे हैं, जिसका असर पढ़ाई और Emotional Health पर भी पड़ रहा है।