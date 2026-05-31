31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Digital Addiction: देर रात तक जागना युवाओं के लिए बन रहा Silent Health Crisis, जानें इसके खतरे

Healthy Sleep Habits Tips: देर रात तक जागने और Digital Addiction की आदत युवाओं में Stress, Obesity, PCOD और Mental Health Problems बढ़ा रही है। Psychiatrist डॉ. संध्या चौकसे से जानें Healthy Sleep Habits और बचाव के तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

May 31, 2026

Digital Addiction Impact, Healthy Sleep Habits Tips

संतुलित जीवनशैली के लिए टिप्स (representative image) | image credit gemini

Digital Addiction Impact: देर रात तक जागने की आदत अब युवाओं में एक गंभीर हेल्थ समस्या बनती जा रही है। मनोचिकित्सक डॉ. संध्या चौकसे के अनुसार, लगातार कम नींद लेने से तनाव, मोटापा, डायबिटीज, PCOD और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म युवाओं की Sleep Cycle बिगाड़ रहे हैं, जिसका असर पढ़ाई और Emotional Health पर भी पड़ रहा है।

कैसे सुधारें जीवनशैली (How to improve lifestyle)

खुद पर अनुशासन रखना (Need for self-discipline) 

यह समझना जरूरी है सफलता सही समय पर आराम करने से मिलती है। एक स्वस्थ शरीर और शांत मन ही आपकी वास्तविक शक्ति होते हैं। यदि युवा पीढ़ी नींद और दिनचर्या को प्राथमिकता देती है, तो वह न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकती है, बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बनकर आत्मविश्वासी बन सकती है।

कैफीन का इस्तेमाल कम करना (Reducing caffeine intake) 

नियमित व्यायाम या चहलकदमी शरीर को थकान देती है, जिससे नींद गहरी और सुकूनभरी होती है। शाम के समय चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन कम करना भी लाभकारी होता है।

माता-पिता की जिम्मेदारी (Responsibility of parents) 

अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। वे न केवल मार्गदर्शक होते हैं, बल्कि युवाओं के लिए आदर्श भी होते हैं। वे स्वयं संतुलित जीवन शैली अपनाएं ताकि बच्चों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े।

देर रात तक जागने के गंभीर प्रभाव (Serious effects of staying up late)

शरीर की प्राकृतिक चक्र बिगड़ना (Disruption of natural body rhythm) 

मानव शरीर प्राकृतिक लय में कार्य करता है, जिसे जैविक घड़ी या सर्केडियन रिदम कहा जाता है। रात शरीर के विश्राम और पुनर्निर्माण के लिए है। जब हम देर रात तक जागते हैं, तो प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित होती है, इससे कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है और शरीर लगातार तनाव की स्थिति में रहने लगता है।

देर रात जागने से Diabetes और Heart Disease का खतरा

डॉ. संध्या चौकसे के अनुसार, यह परिवर्तन धीरे-धीरे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कम उम्र के युवाओं में ही मधुमेह, थायरॉयड विकार, मोटापा और हृदय संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, जैसे- चिंता, अवसाद और एकाग्रता की कमी भी आम होती जा रही है।

पीसीओडी की समस्या (Problem of PCOD) 

विशेष रूप से युवतियों में हार्मोनल असंतुलन एक बड़ी चिंता बनकर उभरा है। अपर्याप्त नींद के कारण पीसीओडी के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन को भी प्रभावित करता है।

Late Night जागने से Students की Memory कमजोर

शैक्षणिक दृष्टि से भी देर रात तक जागने की आदत हानिकारक है। इससे स्मरण शक्ति कमजोर होती है, नई जानकारी को समझने और लंबे समय तक याद रखने की क्षमता घटती है, और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है।

तकनीक के कारण बढ़ती मुश्किलें (Difficulties increased by technology) 

स्मार्टफोन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेम्स और ओटीटी कंटेंट ने युवाओं को एक ऐसे चक्र में बांध दिया है, जहां कुछ और समय बिताने की इच्छा धीरे-धीरे पूरी रात को निगल जाती है। यह डिजिटल निर्भरता न केवल नींद को प्रभावित करती है, बल्कि मानसिक शांति को भी समाप्त कर देती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 May 2026 02:48 pm

Published on:

31 May 2026 02:46 pm

Hindi News / Lifestyle News / Digital Addiction: देर रात तक जागना युवाओं के लिए बन रहा Silent Health Crisis, जानें इसके खतरे

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Baby Food Ideas for Summer: 6-12 महीने के बच्चे को गर्मियों में क्या खिलाएं? डाइटिशियन से जानें सही डाइट प्लान

Best Food For 6-12 Month Old Baby in Summer, 6 month baby diet
लाइफस्टाइल

Skin Care Routine For Teens: गर्मियों में टैनिंग और पिंपल्स से बचने के लिए एक्सपर्ट ने बताए 6 आसान उपाय

Teenage Summer Skin Care Tips, summer Skin Care Tips
लाइफस्टाइल

केवल स्टाइल नहीं; बच्चों की आंखों का ध्यान रखकर खरीदें सही चश्मा, डॉक्टर ने बताए ये टिप्स

How To Choose Best Glasses
लाइफस्टाइल

Naga Chaitanya के इन 5 सूट डिजाइनों से लें इंस्पिरेशन, हर फंक्शन में लगेंगे हैंडसम

Naga Chaitanya, Naga Chaitanya Suit Style
लाइफस्टाइल

Period Yoga: योग गुरु से जानें पीरियड्स के दर्द से राहत पाने के लिए कौन से योग करें और कौन से नहीं

Period Yoga, Yoga for Period Cramps
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.