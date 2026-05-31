Skin Care Routine For Teens: गर्मियों में टैनिंग और पिंपल्स से बचने के लिए एक्सपर्ट ने बताए 6 आसान उपाय

Skin Care Routine For Teens: ज्यादातर टीनेजर्स की गर्मियों की छुट्टियां अभी चल रही हैं। ऐसे में समर वेकेशन में घूमने के चलते स्किन टैन होना, या टीनेजर्स उम्र के दौरान शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण चेहरे की रंगत खो जाना, पिंपल्स होना आम बात है। अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं और इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो स्किन एंड ब्यूटी एक्सपर्ट शालिनी शर्मा द्वारा साझा किए गए ये टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं-