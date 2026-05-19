आ रहा है साल का सबसे गर्म हफ्ता, डायटीशियन से नौतपा में लू और डिहाइड्रेशन से बचने के उपाय जानिए

Nautapa Diet Plan: नौतपा साल के वो 9 सबसे गर्म दिन होते हैं, जब गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है। ज्योतिष के अनुसार, जब सूर्य देव 'रोहिणी नक्षत्र' में आते हैं, तब नौतपा शुरू होता है। वहीं विज्ञान की मानें तो इस दौरान पृथ्वी, सूर्य के काफी करीब होती है, जिससे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और चिलचिलाती धूप व लू का खतरा बढ़ जाता है।