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आ रहा है साल का सबसे गर्म हफ्ता, डायटीशियन से नौतपा में लू और डिहाइड्रेशन से बचने के उपाय जानिए

नौतपा 2026 : गर्म हवाओं और तेज धूप से लोग पहले ही परेशान हैं, ऐसे में 'नौतपा' आने वाला है, जिसमें गर्मी अपने चरम पर होगी। ऐसे में लू और हीटस्ट्रोक से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए डायटीशियन से जानते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

May 19, 2026

Nautapa Diet Plan, Nautapa 2026

नौतपा से बचने के उपाय (representative image) | image credit gemini

Nautapa Diet Plan: नौतपा साल के वो 9 सबसे गर्म दिन होते हैं, जब गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है। ज्योतिष के अनुसार, जब सूर्य देव 'रोहिणी नक्षत्र' में आते हैं, तब नौतपा शुरू होता है। वहीं विज्ञान की मानें तो इस दौरान पृथ्वी, सूर्य के काफी करीब होती है, जिससे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और चिलचिलाती धूप व लू का खतरा बढ़ जाता है।

आमतौर पर यह 25 मई से 2 जून के बीच आता है। ऐसे में आइए क्लिनिकल डायटीशियन डॉ. अर्पणा इंदोरिया से जानते हैं इन दिनों क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

शरीर में पानी की कमी न होने दें (Essential Drinks to Stay Hydrated)

नौतपा में शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) से बचने के लिए सादे पानी के अलावा आप आम पन्ना, जलजीरा, पुदीने या खीरे वाली छाछ, बेल का शरबत, जौ की राबड़ी, सत्तू, गोंद कतीरा और नींबू-पानी में सब्जा सीड्स मिलाकर पी सकते हैं। ये न सिर्फ शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं, बल्कि आपको दिनभर तरोताजा भी रखते हैं।

क्या खाएं और किन चीजों से करें परहेज (Recommended Diet Plan for Summer)

डॉ. इंदोरिया के मुताबिक, गर्मी में ऐसा खाना खाएं जो हल्का हो और आसानी से पच जाए। इसके लिए आप अपने दिन की शुरुआत फ्रिज के बदले मटके के पानी से करें।

नाश्ते में पोहा, चीला, ओट्स या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं।

दोपहर के खाने में खरबूजा, नारियल पानी और खीरा जरूर लें। खाने में दाल, रोटी, सलाद और रायता शामिल करें। पेट को ठंडक देने के लिए 'फोग' का रायता बहुत अच्छा रहता है।

वहीं रात का खाना हल्का रखें, जिसमें आप खिचड़ी, दलिया, ताजी सब्जी के साथ रोटी या किनुआ से बनी डिश ले सकते हैं। अगर खाने का मन ना हो तो एक कटोरी दाल भी सेहत के लिए काफी अच्छी रहती है।

इन बातों का रखें ख्याल (Precautions and Healthy Habits)

अगर आपने दिन में दो बार भारी खाना खा लिया है, तो अगला मील बिल्कुल हल्का रखें। ध्यान रखें कि डायबिटीज के मरीज ऊपर बताए गए किसी भी ड्रिंक्स में चीनी या मीठा बिल्कुल न डालें।

इसके अलावा चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स, ज्यादा मसालेदार खाना, बाहर की मिठाइयां और जंक फूड से पूरी तरह दूरी बना लें। घर से बाहर निकलते समय पानी पीकर निकलें और साथ में एक बोतल पानी जरूर रखें।

लू से बचने के लिए जरूरी सावधानियां (Lifestyle Tips to Beat the Heat)

लू से बचने के लिए कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें। बाहर जाना जरूरी हो तो सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनें, ताकि पसीना जल्दी सूख जाए। अगर कभी बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो, तो तुरंत ओआरएस (ORS) का घोल या घर पर बना ताजा फलों का जूस पिएं।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या है या किसी चीज के सेवन से मनाही है, तो उसे डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Published on:

19 May 2026 03:11 pm

Hindi News / Lifestyle News / आ रहा है साल का सबसे गर्म हफ्ता, डायटीशियन से नौतपा में लू और डिहाइड्रेशन से बचने के उपाय जानिए

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