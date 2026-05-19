Heatwave Alert: भीषण गर्मी का कहर जारी, उत्तर भारत में लू का अलर्ट; कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ीं

देशभर में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के असर को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली में 11 मई से शुरू हुआ अवकाश 51 दिनों तक चलेगा, वहीं उत्तर प्रदेश में 20 मई से 15 जून तक, राजस्थान में 17 मई से 20 जून तक, बिहार में 1 जून से 20 जून तक और हरियाणा में 1 जून से 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। तेलंगाना में 24 अप्रैल, ओडिशा में 27 अप्रेल, छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल जबकि आंध्र प्रदेश में 24 अप्रैल से जून मध्य तक अवकाश चल रहे हैं।