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Heatwave Alert: भीषण गर्मी का कहर जारी, उत्तर भारत में लू का अलर्ट; कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ीं

Weather Update: देशभर में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक लू जारी रहने की चेतावनी दी है, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश के आसार हैं। गर्मी को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी हैं।

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भारत

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Ashib Khan

May 19, 2026

IMD Heatwave Alert

मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर जारी किया अपडेट (Photo-IANS)

Heatwave Alert: देश के कई राज्यों में गर्मी का कहर जारी है। भीषण गर्मी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने कई जगहों पर लू चलने की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में लू चलेगी। उत्तर-पश्चिमी भारत में 21 मई तक अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री बढ़ने का अनुमान है, जिससे गर्मी और तपाएगी।

इन जगहों पर होगी बारिश

उत्तरी मैदानी इलाकों में जहां लू और गर्मी की स्थिति है, वहीं पूर्वोत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी गरज के सथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। सोमवार को मध्य और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। उत्तर प्रदेश का बांदा 46.4 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ देश में सबसे गर्म रहा।

मानसून अंडमान सागर से आगे बढ़ा

दक्षिण पश्चिमी मानसून को लेकर भी अपडेट सामने आया है। दरअसल, मानसून सोमवार को दक्षिण पूर्वी अरब सागर और दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, अंडमान सागर से आगे बढ़ गया। IMD के मुताबिक मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं और 26 मई को इसके केरल तट से टकराने की पूरी संभावना है। मानसून के असर से अगले 3-4 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

स्कूलों में बढ़ी गर्मियों की छुट्टियां

देशभर में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के असर को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली में 11 मई से शुरू हुआ अवकाश 51 दिनों तक चलेगा, वहीं उत्तर प्रदेश में 20 मई से 15 जून तक, राजस्थान में 17 मई से 20 जून तक, बिहार में 1 जून से 20 जून तक और हरियाणा में 1 जून से 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। तेलंगाना में 24 अप्रैल, ओडिशा में 27 अप्रेल, छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल जबकि आंध्र प्रदेश में 24 अप्रैल से जून मध्य तक अवकाश चल रहे हैं।

पश्चिम बंगाल ने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग को छोड़कर कई जिलों में स्कूल पहले ही बंद कर दिए हैं। पंजाब में मौसम की स्थिति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से स्कूल बंद किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड समेत कुछ राज्यों में स्कूलों की दोपहर की शिफ्ट बंद कर दी गई है।

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Published on:

19 May 2026 09:52 am

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