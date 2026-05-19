West Bengal: चुनाव बाद हिंसा मामलों में बड़ी कार्रवाई, TMC नेता अब्दुल कादिर हक गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव बाद की हिंसा के मामलों में नई कार्रवाई शुरू की गई है। अधिकारियों के अनुसार अब तक 458 नई जांचें शुरू की गई हैं, 181 नई FIR दर्ज की गई हैं और 59 ऐसे मामलों को फिर से खोल दिया गया है, जिनकी अंतिम रिपोर्ट पहले ही जमा की जा चुकी थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन मामलों की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी ताकि किसी भी संभावित पीड़ित को न्याय मिल सके। इसके साथ ही अधिकारियों ने पीड़ितों और उनके परिवारों से आगे आने और शिकायत दर्ज कराने का आग्रह किया है, भले ही उनके पास तत्काल कोई ठोस सबूत न हो। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।