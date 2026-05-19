नोएडा की ट्विशा शर्मा की मौत से तुरंत पहले की CCTV फुटेज आई सामने, केस में आया नया मोड़

इस मामले में महिला के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद उसे लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। परिवार के अनुसार, महिला ने अपनी मां से कहा था कि वह ससुराल में खुद को बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रही है। उसने चैट में यह भी लिखा था कि वहां उसे न रोने दिया जाता है और न खुश रहने की कोई वजह मिलती है। दूसरी तरफ, पति और सास का दावा है कि महिला मानसिक तनाव में थी और उसे ड्रग्स की लत भी थी। जमानत याचिका में यह कहा गया कि नशा नहीं मिलने पर उसके हाथ-पैर कांपते थे। हालांकि महिला के परिवार ने इन सभी आरोपों को गलत बताते हुए इसे सच छिपाने की कोशिश कहा है।