इस देसी चीज से मच्छरों का खात्मा संभव! विदेशी वैज्ञानिकों ने मच्छर-मक्खी भगाने के लिए खोजा ये उपाय

हालांकि शोधकर्ता किसी कामोत्तेजक चीज की पहचान नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एक अजीब बात पर ध्यान दिया। जिस पेट्री डिश में लहसुन की प्यूरी थी, उसमें मेटिंग "पूरी तरह से समाप्त" हो गई थी। यही प्रभाव तब भी देखा गया जब फल मक्खियों की अन्य प्रजातियों के साथ प्रयोग को दोबारा दोहराया गया। सात में से छह प्रजातियों ने लहसुन के संपर्क में आने पर मेटिंग के व्यवहार में भारी गिरावट दिखाई।