गर्म चाय पीकर बोर हो गए हैं, तो ट्राई करें शेफ कुणाल कपूर की स्पेशल Lemon Iced Tea

Lemon Iced Tea Recipe: चाय एक ऐसी चीज है जिसे हर मौसम में लोग पीना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप इस समर सीजन में नॉर्मल दूध वाली चाय से हटकर कुछ अलग पीने का सोच रहे हैं, तो शेफ कुणाल कपूर की लेमन आइस टी की रेसिपी आपके काम आ सकती है। यह रेसिपी न सिर्फ रिफ्रेशिंग है, बल्कि इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसमें चाय का हल्का सा स्वाद और नींबू का खट्टापन मिलकर इसे गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट ड्रिंक बनाते हैं। आइए, जानते हैं इसे बनाने का तरीका।