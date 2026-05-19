गर्म चाय पीकर बोर हो गए हैं, तो ट्राई करें शेफ कुणाल कपूर की स्पेशल Lemon Iced Tea

रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक्स| image credit instagram-chefkunal
Lemon Iced Tea Recipe: चाय एक ऐसी चीज है जिसे हर मौसम में लोग पीना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप इस समर सीजन में नॉर्मल दूध वाली चाय से हटकर कुछ अलग पीने का सोच रहे हैं, तो शेफ कुणाल कपूर की लेमन आइस टी की रेसिपी आपके काम आ सकती है। यह रेसिपी न सिर्फ रिफ्रेशिंग है, बल्कि इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसमें चाय का हल्का सा स्वाद और नींबू का खट्टापन मिलकर इसे गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट ड्रिंक बनाते हैं। आइए, जानते हैं इसे बनाने का तरीका।
अब इसमें गरम पानी डालें और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि इनका पूरा फ्लेवर पानी में अच्छी तरह से आ जाए। मिश्रण को कुछ देर के लिए छोड़ दें।
सर्व करने के लिए एक गिलास लें और उसमें बर्फ के टुकड़े डालें। इसके बाद इसमें 2-3 ताजी पुदीने की पत्तियां और नींबू की 1-2 कटी हुई फाड़ियां डालें।
अब तैयार की हुई चाय को गिलास में छान लें। अंत में इसमें नींबू का रस निचोड़ें, अच्छी तरह मिलाएं और ठंडा-ठंडा सर्व करें।
लेमन आइस टी न केवल स्वाद में बेहतरीन होती है, बल्कि यह गर्मियों में शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करती है। इसमें मौजूद नींबू विटामिन-सी का अच्छा स्रोत है, जो इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार होता है। साथ ही, पुदीना पेट को ठंडक पहुंचाता है और पाचन में सुधार करता है। गर्मी में यह ड्रिंक तुरंत एनर्जी देने और ताजगी महसूस कराने में भी मदद करता है।
डिस्क्लेमर:यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं और आपके डॉक्टर ने आपको चीनी या चाय के सेवन से मना किया है, तो इस ड्रिंक का सेवन न करें। इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें।
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