तेजाब के झरने, ज्वालामुखी, जहरीली गैसें और सांपों का बसेरा! ये हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक टूरिस्ट स्पॉट्स

Most Dangerous Places In The World: आजकल लोग सिर्फ सुकून भरी जगहों पर जाने या नॉर्मल ट्रैकिंग करने के अलावा कुछ नया और अलग ट्राई करना चाहते हैं। यही वजह है कि अब 'एडवेंचर टूरिज्म' बढ़ रहा है। यहां एडवेंचर का मतलब सिर्फ पहाड़ों पर घूमने या कोई छोटी-मोटी एक्टिविटी करने से नहीं है, बल्कि दुनिया की ऐसी खतरनाक जगहों को एक्सप्लोर करने से है जहां का मौसम जानलेवा है, जमीन खतरनाक है और जिंदा रहना बेहद मुश्किल होता है।