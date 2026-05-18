सोशल मीडिया पर छाया सुशांत सिंह राजपूत का हमशक्ल, हेयरस्टाइल, स्माइल है मिलती-जुलती, कौन है यह लड़का

बता दें, सुशांत सिंह राजपूत बचपन से ही पढ़ाई में बेहद होशियार थे और उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन अभिनय के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया। एक्टिंग के अलावा अभिनेता को विज्ञान और अंतरिक्ष (Astronomy) में काफी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने अंतरिक्ष और तारों को करीब से देखने और समझने के लिए एक बेहद एडवांस टेलीस्कोप भी खरीदा था।