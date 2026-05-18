सर्वे का बड़ा खुलासा: ऑफिस के दबाव में सेहत से समझौता कर रही हैं महिलाएं, जानें बचाव के तरीके

डेलॉयट की 'वुमन एट वर्क' और 'कैरट' की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 40% (यानी हर 10 में से 4) महिलाएं पीरियड्स दर्द के बावजूद चुपचाप काम करती हैं। करियर पर असर पड़ने के डर से वे छुट्टी नहीं मांग पातीं। वहीं, 60% से अधिक (यानी हर 10 में से 6 से ज्यादा) महिलाएं नौकरी पर बुरा असर पड़ने के डर से अपनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को अनदेखा करती हैं या जरूरी इलाज टाल देती हैं।