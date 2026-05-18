Surati Khaman Recipe : घर पर बनाएं बाजार जैसा सॉफ्ट और जालीदार सुरती खमन

सबसे पहले आपको चना दाल को अच्छे से धोकर करीब 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देना है। जब दाल अच्छे से फूल जाए, तो इसका पानी निकालकर मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर इसे दरदरा पीस लें। इसके बाद इसमें साइट्रिक एसिड डालें। इसे डालने से बैटर ज्यादा खट्टा नहीं होता और खमीर भी बहुत अच्छा उठता है। अब इस पिसे हुए पेस्ट में हल्दी और बेसन मिला लें और इसे चम्मच से कम से कम 5 से 10 मिनट तक एक ही दिशा में घुमाते हुए अच्छे से फेंट लें। इसके बाद इसे रातभर के लिए किसी गर्म जगह पर ढककर रख दें ताकि इसमें अच्छा खमीर उठ जाए।