How To Keep Children Happy: आज के समय में खुद को और बच्चों को खुश कैसे रखें? जानें क्या कहती है रिसर्च

दुनिया में सबसे ज्यादा दुख इसी बात का होता है कि कुछ मनमाना ना मिला हो। बच्चों को सिखाएं कि वे जो भी करें, हर काम को स्वीकार कर उसे एन्जॉय करें ताकि वे खुशी के सकारात्मक स्तर को महसूस कर सकें। इसके साथ ही, जीवन में कोई अन्य विकल्प मिलने पर या किसी और की सफलता होने पर, वे दूसरों की खुशी को सेलिब्रेट करने और खुद को संभालने का जज्बा भी रखें। वे अपनी खुशियों की चाबी हमेशा खुद के पास रखें।