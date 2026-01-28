राजस्थान पत्रिका ने बच्चों के संग बिखेरे खुशियों के रंग

rajasthan patrika bhilwara in subhash nagar school
भीलवाड़ा। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चन्द्र कुलिश जी के जन्मशती समारोह एवं 77वें गणतंत्र दिवस पर राजस्थान पत्रिका ने अपनी सामाजिक सरोकार की अनूठी परंपरा को निभाते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुभाषनगर भीलवाड़ा में खुशियों के नए रंग भरे।
स्कूल प्रांगण में जब नन्हे-मुन्नों ने देशभक्ति के तराने छेड़े और छात्राओं के बैंड ने 'सारे जहां से अच्छा' की स्वरलहरियां बिखेरीं, तो पूरा माहौल 'भारत माता की जय' के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। पत्रिका की इस सराहनीय पहल ने न केवल बच्चों और शिक्षकों के चेहरे खिला दिए, बल्कि विद्यालय विकास समिति ने भी इसे सामुदायिक जुड़ाव का एक मील का पत्थर बताया। https://www.dailymotion.com/video/x9yo45m
पढ़ाई और ईमानदारी ही आज की देशभक्ति
समारोह की शुरुआत प्रधानाचार्या उर्मिला जोशी ने ध्वजारोहण से की। राजस्थान पत्रिका के सीनियर रिपोर्टर नरेन्द्र वर्मा ने बच्चों से कहा कि उन्हें सरहद पर जाकर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें, बड़ों का सम्मान करें और नियमों का पालन करें, तो यही हमारी सच्ची देशभक्ति होगी। प्रबंधन समिति सदस्य अनिल कोठारी, श्याम ओझा व मदन माली ने भी बच्चों से गणतंत्र से सीख लेने की बात कही।
परेड व पीटी का शानदार प्रदर्शन
कार्यक्रम के दौरान एसपीसी के बैंड की धुन पर बच्चों ने परेड व पीटी का शानदार प्रदर्शन किया। छात्राओं ने 'वन्दे मातरम गीत पर सुन्दर नृत्य की प्रस्तुत दी। सामूहिक नृत्य ने भी जोश भर दिया।
प्रतिभाओं का सम्मान
इस मौके पर जिला स्तरीय व्यवसायिक शिक्षा की प्रदर्शनी में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर छात्रा कविता गवारिया तथा आईटी में तृतीय रही अंशिका व्यास को पुरस्कृत किया गया। राज्य स्तर पर आयोजित एमएमएस परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सुवाणा ब्लाॅक में प्रथम रही छात्रा जाधवी कुमावत तथा रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम रही ममता वैष्णव व उषा वैष्णव को भी पुरस्कृत किया गया।
इनका रहा सहयोग
अंत में पारी प्रभारी ममता शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस आयोजन में स्थानीय विद्यालय सदस्य मधु लड्ढ़ा, मीनाक्षी शर्मा, दीपमाला शर्मा, सुनील खोइवाल, सोनू शर्मा, नीलम परिहार, रणजीत सिंह, महावीर प्रसादी का विशेष योगदान रहा।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग