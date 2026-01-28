राजस्थान पत्रिका ने बच्चों के संग बिखेरे खुशियों के रंग

समारोह की शुरुआत प्रधानाचार्या उर्मिला जोशी ने ध्वजारोहण से की। राजस्थान पत्रिका के सीनियर रिपोर्टर नरेन्द्र वर्मा ने बच्चों से कहा कि उन्हें सरहद पर जाकर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें, बड़ों का सम्मान करें और नियमों का पालन करें, तो यही हमारी सच्ची देशभक्ति होगी। प्रबंधन समिति सदस्य अनिल कोठारी, श्याम ओझा व मदन माली ने भी बच्चों से गणतंत्र से सीख लेने की बात कही।